Ucraina: manifestazione per la pace in piazza Signoria. Domenica alle 17 (Di sabato 26 febbraio 2022) FIRENZE – L’iniziativa l’ha presa il sindaco, Dario Nardella. Che ha annunciato: “Sulla spinta di tanti cittadini domani pomeriggio (Domenica 27 febbraio 2022) organizzeremo una manifestazione, regionale, per la pace in piazza della Signoria, alle 17. Ci saranno alcuni sindaci che hanno partecipato al forum, la comunità Ucraina e vogliamo invitare anche la comunità russa che vive a L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 26 febbraio 2022) FIRENZE – L’iniziativa l’ha presa il sindaco, Dario Nardella. Che ha annunciato: “Sulla spinta di tanti cittadini domani pomeriggio (27 febbraio 2022) organizzeremo una, regionale, per laindella17. Ci saranno alcuni sindaci che hanno partecipato al forum, la comunitàe vogliamo invitare anche la comunità russa che vive a L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - MediasetTgcom24 : Ucraina, a San Pietroburgo manifestazione contro la guerra | Proteste in 50 città russe: 1.400 arresti… - SaveChildrenIT : Tra pochi minuti inizia la manifestazione per la pace in #Ucraina. Anche noi come Save the Children siamo in piazza… - VoceDelTrentino : Manifestazione pace per l’Ucraina: condanna unanime da parte delle istituzioni trentine - - ksnt63 : Sono stata alla manifestazione per la pace a #Milano, in sostegno della libera determinazione dell'#Ucraina. Miglia… -