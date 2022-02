Ucraina, l'inviato ANSA da Kiev: "I russi non hanno sfondato, la difesa governativa regge" (Di sabato 26 febbraio 2022) "Scontri nella zona sud - est, in periferia ma non in centro, nelle zone governative i russi non sono ancora arrivati. L'assalto e' stato respinto, nella via centrale che porta al centro di Kiev due ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) "Scontri nella zona sud - est, in periferia ma non in centro, nelle zone governative inon sono ancora arrivati. L'assalto e' stato respinto, nella via centrale che porta al centro didue ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La grande paura di Kiev col nemico alle porte Tanti scappano, molti altri restano: 'Ma per favore aiutate… - Avvenire_Nei : #Ucraina La grande fuga da #Kiev la città è deserta e prepara le barricate - SkyTG24 : Guerra in #Ucraina, #Kiev resiste. Il reportage del nostro inviato @arbarello - AngeloR54671811 : RT @Avvenire_Nei: #Ucraina La grande fuga da #Kiev la città è deserta e prepara le barricate - malinca73 : RT @SkyTG24: Guerra in #Ucraina, #Kiev resiste. Il reportage del nostro inviato @arbarello -