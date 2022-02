Ucraina | Letta | ' oggi importante scegliere da che parte della storia stare' **

(Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Mi fa piacere vedere la bandiera ucraina ed europea.è particolarmenteda che. Io penso che in tre giorni sia cambiato veramente tutto. Nelle settimane scorse non si è capito il rischio che stavamo per correre tutti. Poi giovedì mattina è cambiato tutto. Si è capito che gli allarmi che venivano dagli Usa erano veri". Così il segretario del Pd, Enrico, al congresso dei Radicali.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi 'conferma che sosterrà l'uscita della Russia dal sistema Swift'. Così il segretario del Pd, Enrico, su twitter con un post in inglese.' Mario Draghi confirmed Italy will support banning Russia from #Swift'.E conclude con un appello: 'L'deve entrare a far parte dell'Ue'. Soddisfatto Enrico'Bene. Molto bene'. Così il segretario del Pd, Enrico, commenta su twitter il messaggio del ...La speranza alla quale sono aggrappati lo staff italiano e i calciatori brasiliani dello Shakhtar Donetsk, rinchiusi da tre giorni nell’hotel Opera di Kiev, è in due parole: ...La speranza alla quale sono aggrappati lo staff italiano e i calciatori brasiliani dello Shakhtar Donetsk, rinchiusi da tre giorni nell’hotel Opera di Kiev, è in due parole: ...