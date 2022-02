Ucraina | Lerner ad Accordi&Disaccordi Nove | “La fuga degli Usa da Kabul ha dimostrato a Putin che la Nato ha le armi spuntate”

(Di sabato 26 febbraio 2022) “Ladaamericani hache laha le“. Così Gad, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i venerdì alle 22.45 sulha commentato l’invasione della Russia ai danni dell’e l’atteggiamento del presidente russo. “So chesta durando da 23 anni, Hitler è durato 12 anni. Ha già passato anche il record di Mussolini – ha detto il giornalista – E’ alla guida, dal 1999, del Paese più grande del mondo: è certamente, non credo un pazzo, ma un autocrate spietato. Voglio dirvi che c’è dietro al calcolo dello spietatoc’è sicuramente ...

Advertising

Stefano___1970 : RT @ilfattovideo: Ucraina, Lerner ad Accordi&Disaccordi (Nove): “La fuga degli Usa da Kabul ha dimostrato a Putin che la Nato ha le armi sp… - Siciliano741 : RT @ilfattovideo: Ucraina, Lerner ad Accordi&Disaccordi (Nove): “La fuga degli Usa da Kabul ha dimostrato a Putin che la Nato ha le armi sp… - ilfattovideo : Ucraina, Lerner ad Accordi&Disaccordi (Nove): “La fuga degli Usa da Kabul ha dimostrato a Putin che la Nato ha le a… - tempoweb : ottoemezzo 'Una nuova Urss', #Sallusti e lo scenario da incubo su #Putin. #GadLerner: se è #Hitler facciamogli guer… - pauldeb891 : rivoglio i dieci minuti persi a sentire gad lerner e alessandro sallusti mentre disquisivano della crisi ucraina -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Lerner

Il Fatto Quotidiano

Intanto ammonta ad almeno 198 morti il bilancio delle vittime dell'invasione russa in, ... Gade Putin - Hitler, cala il gelo dalla Gruber - VideoSi parla della guerra ine Gad, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo , su La7 , nella puntata del 25 febbraio, osserva: 'Se Vladimir Putin fosse il nuovo Hitler , e noi abbiamo sentito indicare ...Guerra Russia-Ucraina a Non é l'Arena con Massimo Giletti su La7. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare."Ci sono delle analogie dei corsi e ricorsi storici che sono inquietanti, nel senso che alla fine non si inventa nulla, la storia è ...