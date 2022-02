Ucraina, la vita vince sulla morte. Mia, nata stanotte in metropolitana a Kiev, è una luce di speranza (Di sabato 26 febbraio 2022) Hanno fatto il giro del mondo in poche ore le immagini della metropolitana di Kie v diventata rifugio per i residenti della capitale Ucraina dall'inizio dell'operazione militare russa. E nelle scorse ore... Leggi su feedpress.me (Di sabato 26 febbraio 2022) Hanno fatto il giro del mondo in poche ore le immagini delladi Kie v diventata rifugio per i residenti della capitaledall'inizio dell'operazione militare russa. E nelle scorse ore...

Advertising

_Nico_Piro_ : Velocità è punto chiave di questa guerra. Putin deve fare in fretta, non si puó permettere di affrontare stillicidi… - LiaQuartapelle : Non c’è migliore definizione di coraggio di quello che fanno quei cittadini russi che stanno pubblicamente manifest… - ninazilli : Leggere commenti schierati, gente che s’improvvisa esperta, litiga, “sto con l’Ucraina”, “io con la Russia”…… beh,… - mamopattarini : RT @lucianocapone: Mentre a Kiev gli ucraini una mattina si sono svegliati e hanno trovato l’invasore, l’@Anpinazionale fa un comunicato in… - Emmapretti : RT @andreapomella: La vita è più strana della merda. #Zelensky #Ucraina -