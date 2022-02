Ucraina, la Russia pone il veto e blocca la condanna dell’Onu: astenuti Cina, India ed Emirati (Di sabato 26 febbraio 2022) La Russia nella notte ha votato contro la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di condanna dell’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina. Essendo membro permanente, il voto russo costituisce un veto alla mozione che quindi non è stata approvata. La Cina, invece, ha deciso di astenersi, come l’India e gli Emirati Arabi. Una posizione che viene interpretata come una vittoria della diplomazia occidentale. ”La Russia è isolata’‘, ha commentato Barbara Woodward, ambasciatrice del Regno Unito presso il Consiglio di sicurezza. Ucraina, il voto dell’Onu accolto con soddisfazione da Kiev Gli Stati Uniti hanno annunciato che trasferiranno la risoluzione all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 febbraio 2022) Lanella notte ha votato contro la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite didell’aggressione militare nei confronti dell’. Essendo membro permanente, il voto russo costituisce unalla mozione che quindi non è stata approvata. La, invece, ha deciso di astenersi, come l’e gliArabi. Una posizione che viene interpretata come una vittoria della diplomazia occidentale. ”Laè isolata’‘, ha commentato Barbara Woodward, ambasciatrice del Regno Unito presso il Consiglio di sicurezza., il votoaccolto con soddisfazione da Kiev Gli Stati Uniti hanno annunciato che trasferiranno la risoluzione all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ...

