Ucraina, la Russia ordina un’offensiva a tutto campo. Svolta di Berlino: a Kiev 1.000 armi anticarro e 500 missili terra-aria (Di sabato 26 febbraio 2022) I missili russi lanciati nella notte risuonano ancora a Kiev, sempre più minacciata dalle forze del Cremlino ormai arrivate nella capitale Ucraina. Nel frattempo continuano le telefonate tra i leader occidentali nel tentativo di trovare un accordo compatto sulle ulteriori sanzioni da infliggere a Putin. La questione più delicata sul tavolo è l’esclusione della Russia dal sistema finanziario Swift. L’Italia con Mario Draghi ha ufficialmente dichiarato il sostegno alla sanzione durante la telefonata finalmente avvenuta con il presidente Zelensky, che ora spinge ed esorta l’Ue a seguire l’esempio. Mentre potenti lanciarazzi russi si dirigono al confine ucraino, la popolazione in guerra tenta di scappare in ogni modo. Nulla di fatto per il tavolo di negoziati, sperato nelle ultime ore, tra Mosca e Kiev. ... Leggi su open.online (Di sabato 26 febbraio 2022) Irussi lanciati nella notte risuonano ancora a, sempre più minacciata dalle forze del Cremlino ormai arrivate nella capitale. Nel frattempo continuano le telefonate tra i leader occidentali nel tentativo di trovare un accordo compatto sulle ulteriori sanzioni da infliggere a Putin. La questione più delicata sul tavolo è l’esclusione delladal sistema finanziario Swift. L’Italia con Mario Draghi ha ufficialmente dichiarato il sostegno alla sanzione durante la telefonata finalmente avvenuta con il presidente Zelensky, che ora spinge ed esorta l’Ue a seguire l’esempio. Mentre potenti lanciarazzi russi si dirigono al confine ucraino, la popolazione in guerra tenta di scappare in ogni modo. Nulla di fatto per il tavolo di negoziati, sperato nelle ultime ore, tra Mosca e. ...

Advertising

M_gabanelli : Il Consiglio di Sicurezza ONU si riunisce per decidere sanzioni e il ritiro della Russia dall’Ucraina. Ci vuole l’o… - _Nico_Piro_ : #26febbraio #guerra #Russia #Ucraina #RussiaUkraineConflict tutti gli occhi sono su #Kiev dove si gioca a mio avvi… - Palazzo_Chigi : #Ucraina Il Presidente Draghi ha ribadito al Presidente @ZelenskyyUa che l’Italia appoggia e appoggerà in pieno la… - patriziabottell : RT @Virus1979C: Quindi l'Ue fornendo soldi e armi all'Ucraina (chi li ha autorizzati?) è in guerra con la Russia. O facciamo finta sia norm… - OscarSerra1 : L’economia della #Russia è in discesa da dieci anni, la sua ricchezza è il 7% di quella USA. Il reddito procapite è… -