Ucraina, la Russia: «Kiev ha rifiutato i negoziati». La replica: «Falso, ma non accettiamo ultimatum» (Di sabato 26 febbraio 2022) Con freni, paletti, accuse reciproche e smentite, Russia e Ucraina continuano a parlare di negoziati. Non senza piegare l’argomento alla propaganda. Dopo le aperture di ieri e le notizie divulgate nella notte da Kiev, secondo cui Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky stavano decidendo dove e quando tenere i colloqui, oggi il Cremlino ha fatto sapere che le trattative sono saltate per il rifiuto ucraino di negoziare e che, per questo motivo, oggi è ripresa l’offensiva. Accusa respinta dall’Ucraina, che ha ribadito il proprio sì ai negoziati, ma un no netto a qualsiasi ultimatum. Il Cremlino: «Kiev ha rifiutato i negoziati» È stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a riferire nella giornata di oggi che Putin aveva ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 febbraio 2022) Con freni, paletti, accuse reciproche e smentite,continuano a parlare di. Non senza piegare l’argomento alla propaganda. Dopo le aperture di ieri e le notizie divulgate nella notte da, secondo cui Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky stavano decidendo dove e quando tenere i colloqui, oggi il Cremlino ha fatto sapere che le trattative sono saltate per il rifiuto ucraino di negoziare e che, per questo motivo, oggi è ripresa l’offensiva. Accusa respinta dall’, che ha ribadito il proprio sì ai, ma un no netto a qualsiasi. Il Cremlino: «ha» È stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a riferire nella giornata di oggi che Putin aveva ...

