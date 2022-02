Ucraina | la Russia ha sospeso i lancia spaziali dal cosmodromo di Kourou e richiamato lo staff tecnico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 febbraio 2022) Sembrava che l’invasione russa dell’potesse avere conseguenze anche oltre l’atmosfera terrestre e coinvolgere la Iss, la Stazione spaziale internazionale, i cui equipaggi sono a turno composti da astronauti di diverse cittadinanze ma soprattutto statunitensi e russi. Ma per ora questa ipotesi, pur ventilata dal numero uno dell’agenzia spaziale russa, sembra scongiurata. Intanto però laha comunquei lancidaldi, nella Guyana francese, per rispondere alle sanzioni imposte dall’Unione Europea. In reazione alle sanzioni dell’Ue contro le nostre aziende, Roscosmos – fa sapere l’Agenzia – sospende la sua cooperazione con i partner europei nell’organizzazione di lancidaldi ...