Ucraina, la Russia ha sospeso i lanci spaziali dal cosmodromo di Kourou e richiamato lo staff tecnico (Di sabato 26 febbraio 2022) Sembrava che l'invasione russa dell'Ucraina potesse avere conseguenze anche oltre l'atmosfera terrestre e coinvolgere la Iss, la Stazione spaziale internazionale, i cui equipaggi sono a turno composti da astronauti di diverse cittadinanze ma soprattutto statunitensi e russi. Ma per ora questa ipotesi, pur ventilata dal numero uno dell'agenzia spaziale russa, sembra scongiurata. Intanto però la Russia ha comunque sospeso i lanci spaziali dal cosmodromo di Kourou, nella Guyana francese, per rispondere alle sanzioni imposte dall'Unione Europea. In reazione alle sanzioni dell'Ue contro le nostre aziende, Roscosmos – fa sapere l'Agenzia – sospende la sua cooperazione con i partner europei nell'organizzazione di lanci spaziali dal ...

