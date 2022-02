Ucraina, la Russia controlla i media: bloccato il conduttore pacifista Ivan Urgant, vietato scrivere la parola “invasione”, limitato l’accesso a Facebook (Di sabato 26 febbraio 2022) La grande macchina della propaganda nazionalista russa è in gran movimento. L’obbiettivo è quello di far passare all’opinione pubblica l’immagine che l’invasione di Mosca sia in realtà una “campagna difensiva per liberare l’Ucraina”. L’authority delle telecomunicazioni della Russia Roskomnadzor per prima cosa ha ordinato a tutti i media nazionali di eliminare le presunte fake news sull’attacco in Ucraina e ha avviato una indagine approfondita per esaminare tutte le pubblicazioni che sono apparse in questi giorni. Se qualcuno non si è attenuto alle direttive sarà multato fino a oltre 50mila euro. Secondo il Guardian, stanno emergendo segnali forti che il Cremlino si stia muovendo per avere il controllo pieno anche sui media indipendenti che stanno raccontando la guerra. La Roskomnadzor ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) La grande macchina della propaganda nazionalista russa è in gran movimento. L’obbiettivo è quello di far passare all’opinione pubblica l’immagine che l’di Mosca sia in realtà una “campagna difensiva per liberare l’”. L’authority delle telecomunicazioni dellaRoskomnadzor per prima cosa ha ordinato a tutti inazionali di eliminare le presunte fake news sull’attacco ine ha avviato una indagine approfondita per esaminare tutte le pubblicazioni che sono apparse in questi giorni. Se qualcuno non si è attenuto alle direttive sarà multato fino a oltre 50mila euro. Secondo il Guardian, stanno emergendo segnali forti che il Cremlino si stia muovendo per avere il controllo pieno anche suiindipendenti che stanno raccontando la guerra. La Roskomnadzor ...

Advertising

M_gabanelli : Il Consiglio di Sicurezza ONU si riunisce per decidere sanzioni e il ritiro della Russia dall’Ucraina. Ci vuole l’o… - martaottaviani : Sono una minoranza, ma la #russia è anche questo. E sono eroici, visto quello che rischiano #ucraina #putin #donbass - _Nico_Piro_ : #25febbraio #Russia #Ucraina che cosa ne sappiamo in più oggi? Partiamo dal dire che nelle varie previsioni di ques… - rosestobecky : RT @FerdiGiugliano: “Il Presidente Draghi ha ribadito al Presidente Zelensky che l’Italia appoggia e appoggerà in pieno la linea dell’Union… - Dorian221190 : RT @MediasetTgcom24: Draghi: l'Italia appoggia le sanzioni alla Russia, anche Swift #volodymyrzelensky #lavrov #ucraina #crisiucraina #rus… -