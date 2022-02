Ucraina, la guerra è anche a colpi di tweet di propaganda (o disinformazione). Zelensky: 'Non credete alle fake news' (Di sabato 26 febbraio 2022) Una guerra di armi e una guerra a colpi di fake news. Il conflitto in Ucraina si gioca su due piani: uno più crudo e violento, un altro più sottile ma altrettanto pericoloso. Perché la propaganda mai ... Leggi su leggo (Di sabato 26 febbraio 2022) Unadi armi e unadi. Il conflitto insi gioca su due piani: uno più crudo e violento, un altro più sottile ma altrettanto pericoloso. Perché lamai ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - Amore4Zampe : Ucraina: la guerra non sconfigge l'amore In fuga con i propri amici animali (FOTO)?? - antoniodes85 : @ralphfiennes55 @phabio_cerra @EnricoLetta Abbiamo detto sempre no a ogni forma di indipendenza di energie a presci… -