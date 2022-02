Ucraina, la Gran Bretagna invia militari nell’Est Europa. Zelensky: “Blocco turco nel Mar Nero” (Di sabato 26 febbraio 2022) Si inasprisce il panorama internazionale, mentre vari Stati assicurano il loro appoggio all’Ucraina, che resiste all’invasione russa. Oltre alle manifestazioni di solidarietà, arriva anche il supporto militare da parte europea, con la Gran Bretagna che fa sapere tramite l’account Twitter di Boris Johnson dell’invio di unità militari al confine tra Polonia e Ucraina. Fonti non confermate ufficialmente riportano inoltre dei movimenti della marina britannica verso Est, mentre secondo gli ucraini la Turchia avrebbe chiuso l’accesso al Mar Nero, ma i diretti interessati non hanno confermato il Blocco allo Stretto dei Dardanelli. La Gran Bretagna: “Mandato supporto militare al confine tra Ucraina e Polonia” Nessuno ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 febbraio 2022) Si inasprisce il panorama internazionale, mentre vari Stati assicurano il loro appoggio all’, che resiste all’invasione russa. Oltre alle manifestazioni di solidarietà, arriva anche il supporto militare da parte europea, con lache fa sapere tramite l’account Twitter di Boris Johnson dell’invio di unitàal confine tra Polonia e. Fonti non confermate ufficialmente riportano inoltre dei movimenti della marina britannica verso Est, mentre secondo gli ucraini la Turchia avrebbe chiuso l’accesso al Mar, ma i diretti interessati non hanno confermato ilallo Stretto dei Dardanelli. La: “Mandato supporto militare al confine trae Polonia” Nessuno ...

