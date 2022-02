Ucraina, in Veneto la Lega condanna Putin: ma scorda le iniziative dei propri esponenti pro-separatisti e contro le sanzioni alla Russia (Di sabato 26 febbraio 2022) Lega in stato confusionale dopo l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo. Perché non si può dimenticare facilmente lo sbilanciamento pro-Putin che ha portato i leghisti veneti a sostenere il leader di Mosca quando venne occupata la Crimea. Al punto che nella black list di Kiev era finito anche il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, bollato come “indesiderato”. Intanto si scopre che a Verona c’è la sede di uno dei Centri di rappresentanza della Repubblica separatista di Donetsk in Italia (l’altro è a Torino), che ha suscitato l’entusiasmo dei fedelissimi del Carroccio, a cominciare dal deputato Vito Comencini. Inoltre, Verona è la città il cui consiglio comunale nel 2018 aveva revocato la cittadinanza onoraria attribuita nel 2015 al presidente ucraino Poroshenko per il ritrovamento e la restituzione di 17 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022)in stato confusionale dopo l’invasione dell’da parte dell’esercito russo. Perché non si può dimenticare facilmente lo sbilanciamento pro-che ha portato i leghisti veneti a sostenere il leader di Mosca quando venne occupata la Crimea. Al punto che nella black list di Kiev era finito anche il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, bollato come “indesiderato”. Intanto si scopre che a Verona c’è la sede di uno dei Centri di rappresentanza della Repubblica separatista di Donetsk in Italia (l’altro è a Torino), che ha suscitato l’entusiasmo dei fedelissimi del Carroccio, a cominciare dal deputato Vito Comencini. Inoltre, Verona è la città il cui consiglio comunale nel 2018 aveva revocato la cittadinanza onoraria attribuita nel 2015 al presidente ucraino Poroshenko per il ritrovamento e la restituzione di 17 ...

