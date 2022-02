“Ucraina, il grande negoziato e l’Europa sotto scacco”: parla Gabriele Adinolfi (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb – “Assistiamo in questo momento a una nazione, l’Ucraina, che viene occupata da un fante russo, comandato da un generale americano, sotto consigliere inglese”. Gabriele Adinolfi, acuto analista, saggista e direttore del quotidiano online Noreporter, sintetizza così la guerra in atto. Lo abbiamo intervistato per comprendere meglio il suo punto di vista. In un articolo su Noreporter ha scritto: “La Russia decide di tornare all’ennesima Jalta, cosa che fa ripetutamente con i presidenti democratici americani, e si mette d’accordo nel gioco delle parti – e delle spartizioni delle quote dei rialzi energetici – con i turchi e gli americani (e con gli ucraìni) e fa quindi saltare l’intesa Parigi-Berlino-Mosca”. A suo avviso quindi la guerra è frutto di un grande negoziato tra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb – “Assistiamo in questo momento a una nazione, l’, che viene occupata da un fante russo, comandato da un generale americano,consigliere inglese”., acuto analista, saggista e direttore del quotidiano online Noreporter, sintetizza così la guerra in atto. Lo abbiamo intervistato per comprendere meglio il suo punto di vista. In un articolo su Noreporter ha scritto: “La Russia decide di tornare all’ennesima Jalta, cosa che fa ripetutamente con i presidenti democratici americani, e si mette d’accordo nel gioco delle parti – e delle spartizioni delle quote dei rialzi energetici – con i turchi e gli americani (e con gli ucraìni) e fa quindi saltare l’intesa Parigi-Berlino-Mosca”. A suo avviso quindi la guerra è frutto di untra ...

Advertising

mattia_desci : La guerra è la più grande sconfitta dell’Umanità e assistere inermi al conflitto in Ucraina è uno spettacolo terrif… - GrandeFratello : Grande Fratello ha informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della R… - Agenzia_Ansa : Combattimenti tra forze russe e ucraine sono in corso anche nella disarmata centrale nucleare di Chernobyl, secondo… - Alice69472206 : RT @GerardoDAmico: Fino a tre anni fa era un attore comico, che sorprese più d’uno quando venne eletto presidente dell’Ucraina. La sua dign… - IlPrimatoN : 'Assistiamo in questo momento a una nazione, l'Ucraina, che viene occupata da un fante russo, comandato da un gener… -