Ucraina, i calciatori brasiliani lasciano Kiev: si dirigono verso la Romania (Di sabato 26 febbraio 2022) Buone notizie per i calciatori brasiliani bloccati in Ucraina, che sono finalmente riusciti ad abbandonare il Paese a bordo di un treno diretto verso la Romania. I dodici giocatori dello Shakhtar Donetsk e i due della Dinamo Kiev, dunque, hanno deciso di accettare l'offerta della loro ambasciata per mettersi in salvo. La moglie di Marlon, attaccante dello Shakhtar, ha commentato la delicata situazione: "Siamo spaventatissimi, ma l'ambasciata ci ha informato che c'è un convoglio di auto per noi, ci porteranno in una stazione dove ci sono tre treni sono pronti a portarci via". SportFace.

