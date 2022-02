Ucraina, grano bloccato nei porti: a rischio la produzione di pasta in Italia. «Scorte solo per un mese» (Di sabato 26 febbraio 2022) «In poche ore è cambiata la struttura di tutto il mercato dei cereali, una cosa sconvolgente che va ben oltre le conseguenze per le singole aziende. Assistiamo attoniti a quello che... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 26 febbraio 2022) «In poche ore è cambiata la struttura di tutto il mercato dei cereali, una cosa sconvolgente che va ben oltre le conseguenze per le singole aziende. Assistiamo attoniti a quello che...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La guerra colpisce il grano, aumentano pane e pasta. Quotazioni record. L'Italia importa fino al 60% del… - repubblica : La Cina aiuta la Russia e compra il suo grano, dopo le sanzioni dell'Occidente per l'invasione dell'Ucraina. L'Aust… - Daniele_Manca : Guerra in Ucraina: crolla il rublo, petrolio sopra i 100 dollari. Gli effetti su grano, alluminio e Borse (con i fu… - MauroLcc1955 : RT @MinutemanItaly: 'Con la crisi in Ucraina ormai diventata guerra aperta, il governo cinese ha annunciato l’eliminazione delle restrizion… - AlessMarin : @MatteoLgt È solo una questione economica. Il desiderio dell’Ucraina di entrare in Europa non sta bene a Putin che… -