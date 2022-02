Ucraina | giocattoli e cellulari bomba lanciati dagli aerei russi L' allarme di Kiev | «Attenti ai bambini»

(Di sabato 26 febbraio 2022) Non solo tank, missili, caccia e fregate. Non solo manovre a tenaglia che la sproporzione di uomini e mezzi rende ancora più letali. Sulla scena dell'aggressione russa all'...

pietroraffa : 'Nella regione di Sumy, gli aerei russi disperdono giocattoli per bambini, telefoni cellulari e oggetti di valore p… - lucianaromamor : Deputata ucraina denuncia: Lanciati da aerei russi, giocattoli e telefonini bomba . Se fosse vero , crimine contro… - Carlo73421330 : COMUNISMO OSCENO Giocattoli-bomba in Ucraina: la Russia sgancia ordigni nascosti anche nei telefoni cellulari. Alla… - INimzo : @MariM64768014 @Cartabellotta sia i giocattoli che l'ospedale bombardato sono fake news. Appena smentite. Ma second… - Maurizi96172622 : RT @MediasetTgcom24: Parlamento Ucraina: aerei russi lanciano giocattoli-bomba #volodymyrzelensky #lavrov #ucraina #crisiucraina #russia h… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina giocattoli

La guerra non fa sconti e colpisce anche i bambini. In serata, le truppe russe sparano contro ospedale per bambini malati di cancro uccidendone uno.Lufthansa interrompe i voli da, verso e sopra la Russia a causa degli attacchi di Mosca all’Ucraina. La decisione si applica per sette giorni, a causa della “situazione normativa attuale”, ha affermat ...