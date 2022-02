Ucraina | Fitoussi | “si rischia profonda recessione e aumento disuguaglianze”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – La guerra inavrà effetti sull’inflazione aumentando lee probabilmente porterà ad una. Ad affermarlo all’Adnkronos è Jean-Paul, economista, docente emerito all’Istituto di studi politici di Parigi e all’Università Luiss Guido Carli di Roma. “Quello che sta succedendo – osserva l’economista- è qualcosa di molto grave che non era successo dagli anni ’30 e non parlo della crisi economica ma della guerra. La posta in gioco supera di molto i problemi che conoscevano oggi ossia l’inflazione dovuta al Covid e probabilmente alla pandemia stessa. Esiste una probabilità, anche se spero scarsa, che si possa scatenare, nel caso in cui si verificassero circostanze particolari, una guerra mondiale nucleare. E una...