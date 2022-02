Ucraina, fisico Rossi Albertini: “E’ pandemia energetica, uniamo sforzi come per vaccino” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Con la guerra della Russia in Ucraina “ci troviamo adesso in piena ‘pandemia energetica’ e così come per affrontare e risolvere la pandemia globale del virus Sars-Cov2 abbiamo unito tutti le forze e prodotto vaccini efficaci in soli 10 mesi, dobbiamo ora puntare tutti i nostri soldi, tutti i nostri sforzi e tutti nostri scienziati del settore per affrontare e risolvere in maniera decisa il problema dell’approvviggionamento energetico” puntando sulla “fusione nucleare”. A scandirlo, intervistato dall’Adnkronos, è il fisico nucleare del Cnr Valerio Rossi Albertini, che spinge ad usare “una parte dei fondi del Pnrr per la fusione nucleare. “E se siamo in una pandemia energetica, se ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Con la guerra della Russia in“ci troviamo adesso in piena ‘’ e cosìper affrontare e risolvere laglobale del virus Sars-Cov2 abbiamo unito tutti le forze e prodotto vaccini efficaci in soli 10 mesi, dobbiamo ora puntare tutti i nostri soldi, tutti i nostrie tutti nostri scienziati del settore per affrontare e risolvere in maniera decisa il problema dell’approvviggionamento energetico” puntando sulla “fusione nucleare”. A scandirlo, intervistato dall’Adnkronos, è ilnucleare del Cnr Valerio, che spinge ad usare “una parte dei fondi del Pnrr per la fusione nucleare. “E se siamo in una, se ...

Advertising

lifestyleblogit : Ucraina, fisico Rossi Albertini: 'E' pandemia energetica, uniamo sforzi come per vaccino' - - telodogratis : Ucraina, fisico Rossi Albertini: “E’ pandemia energetica, uniamo sforzi come per vaccino” - sulsitodisimone : Ucraina, fisico Rossi Albertini: 'E' pandemia energetica, uniamo sforzi come per vaccino' - fisco24_info : Ucraina, fisico Rossi Albertini: 'E' pandemia energetica, uniamo sforzi come per vaccino': (Adnkronos) - Lo scienzi… - italiaserait : Ucraina, fisico Rossi Albertini: “E’ pandemia energetica, uniamo sforzi come per vaccino” -