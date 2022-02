Ucraina | Filippa Lagerback sulle minacce di Putin | ' La Svezia nel mirino della Russia'

Advertising

... non farlo vorrebbe dire acconsentire tacitamente alle azioni di un pazzo come Putin e invece all'e al suo popolo esprimo tutta la mia solidarietà - spiegaLagerback - Noi viviamo da ...... non farlo vorrebbe dire acconsentire tacitamente alle azioni di un pazzo come Putin e invece all'e al suo popolo esprimo tutta la mia solidarietà - spiegaLagerback - Noi viviamo da ...La conduttrice svedese Filippa Lagerbag non accetta le minacce della Russia nei confronti del suo Paese: "Viviamo sempre nel terrore di un'invasione russa" ...(Adnkronos) - "In Svezia viviamo da sempre, almeno da quando io ero piccola, con l'incubo di una invasione, con il terrore di un intervento militare russo. Per questo, da cittadina, sono preoccupata".