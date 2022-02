Ucraina, Federalberghi Sardegna: “verso -40 mln di fatturato per assenza turisti russi sull’isola” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – “I russi valgono circa 30, 40 milioni di euro nel turismo sardo e questa cifra quest’anno verrà a mancare con lo scoppio della guerra in Ucraina. Ma oltre ai danni diretti per l’assenza dei turisti ci sono anche i danni indiretti. I venti di guerra sono un deterrente ai viaggi, in particolare a quelli lunghi”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna. “Tra l’altro, negli ultimi giorni abbiamo notato un leggero rallentamento delle prenotazioni ma è prematuro collegarlo alla guerra in Ucraina perché il calo è iniziato prima che i carrarmati si muovessero. – aggiunge Manca – gli alberghi comunque stanno attraversando un periodo già molto difficile per il caro energia e se permane il clima di incertezza geopolitica ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ivalgono circa 30, 40 milioni di euro nel turismo sardo e questa cifra quest’anno verrà a mancare con lo scoppio della guerra in. Ma oltre ai danni diretti per l’deici sono anche i danni indiretti. I venti di guerra sono un deterrente ai viaggi, in particolare a quelli lunghi”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Paolo Manca, presidente di. “Tra l’altro, negli ultimi giorni abbiamo notato un leggero rallentamento delle prenotazioni ma è prematuro collegarlo alla guerra inperché il calo è iniziato prima che i carrarmati si muovessero. – aggiunge Manca – gli alberghi comunque stanno attraversando un periodo già molto difficile per il caro energia e se permane il clima di incertezza geopolitica ...

