Ucraina, Fazzolari smaschera le «menzogne» di Renzi sui profughi: «Da lui ignoranza e malafede» (Di sabato 26 febbraio 2022) Insiste Matteo Renzi nel tirare in ballo Visegrad e il regolamento di Dublino nella questione dei profughi ucraini. Da ieri, infatti, il presidente di Italia Viva va accostando la loro vicenda a quella dei migranti economici, sventolandola in una serie di uscite che hanno tutta l'aria di essere propaganda sulla pelle di gente che scappa dalla guerra. «Matteo Renzi anche oggi ripete le sue menzogne su migranti, FdI e Stati di Visegrad. Per ignoranza e per malafede, due elementi dei quali abbonda», ha commentato il senatore di FdI, Giovanbattista Fazzolari, dopo che il leader di Iv ha infilato anche Fratelli d'Italia nel suo spericolato ragionamento.

