Ucraina, Draghi a Zelensky “Daremo assistenza per la difesa” (Di sabato 26 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha telefonato al presidente dell'Ucraina, Volodimir Zelensky, per esprimere a lui e al popolo ucraino la solidarietà e vicinanza dell'Italia di fronte all'attacco della Federazione Russa. “Il presidente Zelensky ha confermato il chiarimento totale del malinteso di comunicazioni avvenuto ieri e ha ringraziato il presidente Draghi per il suo sostegno e per la forte vicinanza e amicizia tra i due popoli – spiega Palazzo Chigi in una nota -. Il presidente Draghi ha ribadito al presidente Zelensky che l'Italia appoggia e appoggerà in pieno la linea dell'Unione Europea sulle sanzioni alla Russia, incluse quelle nell'ambito SWIFT. Il presidente ha detto che l'Italia fornirà all'Ucraina ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Marioha telefonato al presidente dell', Volodimir, per esprimere a lui e al popolo ucraino la solidarietà e vicinanza dell'Italia di fronte all'attacco della Federazione Russa. “Il presidenteha confermato il chiarimento totale del malinteso di comunicazioni avvenuto ieri e ha ringraziato il presidenteper il suo sostegno e per la forte vicinanza e amicizia tra i due popoli – spiega Palazzo Chigi in una nota -. Il presidenteha ribadito al presidenteche l'Italia appoggia e appoggerà in pieno la linea dell'Unione Europea sulle sanzioni alla Russia, incluse quelle nell'ambito SWIFT. Il presidente ha detto che l'Italia fornirà all'...

