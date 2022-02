Ucraina, diretta. Putin ordina il grande attacco, ma Kiev resiste: non si passa (Di sabato 26 febbraio 2022) Mostra i muscoli Vladimir Putin, richiama i riservisti e annuncia che l?attacco sarà su tutti i fronti. La guerra lampo nella quale sperava lo zar, ha dovuto fare i conti con la... Leggi su ilmattino (Di sabato 26 febbraio 2022) Mostra i muscoli Vladimir, richiama i riservisti e annuncia che l?sarà su tutti i fronti. La guerra lampo nella quale sperava lo zar, ha dovuto fare i conti con la...

Advertising

fattoquotidiano : LA GUERRA DI PUTIN Ora la Russia minaccia anche la Svezia e la Finlandia: conseguenze militari se entrano nella Nat… - matteosalvinimi : In diretta dal Senato. #Ucraina - luigidimaio : Le immagini che arrivano dall'#Ucraina in queste ore sono inquietanti, dimostrano tutta la crudeltà del governo rus… - eurekk : RT @m_maunakea: Kiev live camera Ucraina diretta Guerra Russia. Kyiv live camera war in... - zazoomblog : Ucraina diretta. Bombe su Kiev Von der Leyen: bloccheremo Banca Centrale Russa. Ue Stati Uniti e Gb: Russia fuori d… -