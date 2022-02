Ucraina, diretta. Kiev sotto attacco, coprifuoco alle 17. Zelensky guida la resistenza. «198 morti, tra cui tre bambini» (Di sabato 26 febbraio 2022) Ucraina, non si fermano gli attacchi dell'esercito russo, con le truppe di Putin che stanno tentando di sfondare la resistenza dei militari ucraini attorno a Kiev, per portare la guerra... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 26 febbraio 2022), non si fermano gli attacchi dell'esercito russo, con le truppe di Putin che stanno tentando di sfondare ladei militari ucraini attorno a, per portare la guerra...

Advertising

Corriere : Questa sera a Roma il Colosseo si è illuminato con i colori della bandiera dell'Ucraina, in segno di solidarietà e… - matteosalvinimi : In diretta dal Senato. #Ucraina - fattoquotidiano : LA GUERRA DI PUTIN Ora la Russia minaccia anche la Svezia e la Finlandia: conseguenze militari se entrano nella Nat… - TodayTv2000 : La #guerra a #Kiev. In diretta a #Today tutti gli aggiornamenti e il racconto di @nelloscavo inviato @Avvenire_Nei… - ttffiocca : RT @_MicroMega_: Pubblichiamo il #Video trasmesso in diretta sul canale #instagram di @_MicroMega_ . Con @ValerioNicolosi in collegamento… -