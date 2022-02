Ucraina, diretta. «Kiev sotto attacco, combattimenti in strada». Zelensky guida la resistenza. «Almeno 198 morti, tra cui tre bambini» (Di sabato 26 febbraio 2022) Ucraina, continuano in mattinata gli attacchi dell'esercito russo, con le truppe di Putin che stanno tentando di sfondare la resistenza dei militari ucraini attorno a Kiev, per portare... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 26 febbraio 2022), continuano in mattinata gli attacchi dell'esercito russo, con le truppe di Putin che stanno tentando di sfondare ladei militari ucraini attorno a, per portare...

Advertising

simofons : Come spesso accade durante i grandi avvenimenti vissuti in diretta, quando le notizie scarseggiano prolifera la dis… - Corriere : Questa sera a Roma il Colosseo si è illuminato con i colori della bandiera dell'Ucraina, in segno di solidarietà e… - matteosalvinimi : In diretta dal Senato. #Ucraina - Golfredo1 : RT @QLexPipiens: La Propaganda lavora a pieno regime... La7: 'A 10km da Kiev i russi hanno abbattuto un asilo nido con i bambini orfani':… - ChiaraT4U : @MediasetTgcom24 Lo sapete che le webcam in Ucraina funzionano vero? -