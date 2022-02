Ucraina, diretta. Kiev, colpito ospedale pediatrico: morto un bimbo. Biden: «Alternativa a sanzioni è la terza guerra mondiale» (Di sabato 26 febbraio 2022) Ucraina, non si fermano gli attacchi dell'esercito russo, con le truppe di Putin che stanno tentando di sfondare la resistenza dei militari ucraini attorno a Kiev, per portare la guerra... Leggi su ilmattino (Di sabato 26 febbraio 2022), non si fermano gli attacchi dell'esercito russo, con le truppe di Putin che stanno tentando di sfondare la resistenza dei militari ucraini attorno a, per portare la...

