Ucraina, dall'Italia ragazzi diretti a Kiev per arruolarsi: la benedizione del prete prima della partenza (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma - Zaino in spalla, telefonino, caricabatteria, scarponi pesanti e il crocefisso al collo. I primi hanno cominciato a partire poco più di una settimana fa, salendo su autobus diretti in... Leggi su ilmattino (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma - Zaino in spalla, telefonino, caricabatteria, scarponi pesanti e il crocefisso al collo. I primi hanno cominciato a partire poco più di una settimana fa, salendo su autobusin...

Advertising

M_gabanelli : Il Consiglio di Sicurezza ONU si riunisce per decidere sanzioni e il ritiro della Russia dall’Ucraina. Ci vuole l’o… - welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. In collegamento dall’Ucraina ci sarà Francesca Mannocchi, per gli ultimi aggiorn… - welikeduel : Le ultime notizie dall'Ucraina. L'intervento di #francescamannocchi a #propagandalive @mannocchia - Alessio_Ram : Notizie direttamente dall'Ucraina ora in italiano, da seguire - lapsn1968 : RT @Etruria72: A proposito di libertà. In Russia e in Ucraina i cittadini sono liberi di viaggiare, di andare a lavorare, di andare a risto… -