Ucraina come piazza Tienanmen: i civili provano a bloccare un carro armato russo a mani nude – I video (Di sabato 26 febbraio 2022) Diversi video dalla regione di Chernihiv mostrano un gruppo di civili ucraini mentre cercano di fermare uno dei carri armati russi a mani nude. Uno di questi è una clip di 30 secondi, condivisa dall'emittente Ucraina HB, che è stata ripresa e diffusa sui social network in queste ore di continui attacchi russi. Molti utenti e giornalisti hanno paragonato le immagini alla storica foto dell'uomo in piedi davanti a 4 carri armati a piazza Tienanmen, a Pechino, nel 1989. Quell'immagine, scattata dopo che il governo cinese aveva brutalmente represso le proteste pro-democrazia, è diventata un simbolo di lotta contro l'autoritarismo. February 25, 2022

