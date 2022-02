Ucraina, Cina: rispetto sovranità Kiev ma ascoltare anche Mosca (Di sabato 26 febbraio 2022) rispetto e salvaguardia di sovranità e integrità territoriale "valgono anche per l'Ucraina": è uno dei cinque punti della posizione della Cina sulla crisi tra Mosca e Kiev esposta dal ministero degli ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022)e salvaguardia die integrità territoriale "valgonoper l'": è uno dei cinque punti della posizione dellasulla crisi traesposta dal ministero degli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Cina 'si oppone a qualsiasi sanzione illegale che leda i diritti e gli interessi legittimi della Russi… - marcodimaio : La Russia blocca col veto la risoluzione ONU che 'deplora l'aggressione di Mosca dell'Ucraina'. La Cina s’è astenut… - marcodimaio : Le scelte che l'Occidente opererà contro la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina, saranno cruciali anche per Taiwan… - Diogene55 : In realtà #Putin può fare quello che vuole perché nel mondo di oggi, l' #Europa conta poco e gli #USA stanno perden… - DalpianoFabiola : RT @fradicioni: Dopo aver consigliato di “esporre bandiera cinese” sulle auto in caso di viaggi in #Ucraina, ora ambasciata di Pechino a Ki… -