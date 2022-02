Ucraina, cattolici e ortodossi russi in preghiera sulla tomba di San Nicola a Bari: “Presa di posizione contro ogni guerra” (Di sabato 26 febbraio 2022) cattolici e ortodossi russi in preghiera per la pace in Ucraina sulla tomba di san Nicola, dove anche Papa Francesco in passato si è raccolto in preghiera. Un momento importante per il dialogo ecumenico tra le due confessioni cristiane organizzato dall’arcivescovo di Bari, monsignor Giuseppe Satriano, che ha voluto accanto a sé il rettore della Chiesa ortodossa russa del capoluogo pugliese, padre Viacheslav Bachin. “Desideriamo invocare – ha spiegato il presule – il dono dello Spirito su chi, attraverso la diplomazia, è impegnato a operare per il bene comune, ma, allo stesso tempo, desideriamo vivere una forte intercessione per coloro che, drammaticamente, sono i protagonisti di questo momento storico: i civili e i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022)inper la pace indi san, dove anche Papa Francesco in passato si è raccolto in. Un momento importante per il dialogo ecumenico tra le due confessioni cristiane organizzato dall’arcivescovo di, monsignor Giuseppe Satriano, che ha voluto accanto a sé il rettore della Chiesa ortodossa russa del capoluogo pugliese, padre Viacheslav Bachin. “Desideriamo invocare – ha spiegato il presule – il dono dello Spirito su chi, attraverso la diplomazia, è impegnato a operare per il bene comune, ma, allo stesso tempo, desideriamo vivere una forte intercessione per coloro che, drammaticamente, sono i protagonisti di questo momento storico: i civili e i ...

