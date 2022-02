Ucraina | calciatori brasiliani lanciano nuovo appello per lasciare il paese

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Appello dei giocatori brasiliani: 'Riportateci a casa'. Video dei calciatori di Shakhtar e Dinamo Kiev un… - MCriscitiello : #RussiaUkraineConflict Aggiornamento: l’ambasciata italiana ha invitato i connazionali a lasciare l’Ucraina. De Zer… - sportface2016 : #Ucraina Nuovo appello dei calciatori brasiliani che vogliono lasciare #Kiev in sicurezza - saudachia : RT @ultimenotizie: Nuovo videomessaggio dei 14 calciatori brasiliani che giocano in squadre ucraine, 12 dello Shakhtar e due della Dinamo #… - ultimenotizie : Nuovo videomessaggio dei 14 calciatori brasiliani che giocano in squadre ucraine, 12 dello Shakhtar e due della Din… -

Nel momento in cui Putin ha deciso di invadere l'ha dichiarato guerra non solo all'... Mi rifiuto di giocare controche scelgono di rappresentare i valori e i principi della ...Sul conflitto in' Non conosco le cause profonde di ciò che accade, ma non esiste motivo ... Conosco i miei, so che hanno riconosciuto questo momento. Da qui in avanti deve essere una ...Situazione drammatica a Kiev, anche per i calciatori rimasti “intrappolati” nella capitale ucraina dopo lo scoppio della guerra. Arriva così un altro appello, tramite videomessaggio, di 14 calciatori ...Lo annuncia il presidente della Federcalcio polacca. E Szczesny è duro: "Mia moglie è nata in Ucraina, mi rifiuto di giocare contro calciatori che scelgono di rappresentare i valori della Russia" ...