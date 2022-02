Ucraina | Blinken ai russi | avete diritto a pace e dignità

(Di sabato 26 febbraio 2022) "Al popolo russo:a vivere ine con, proprio come gli ucraini. Come chiunque, ovunque". Lo ha scritto in russo in un tweet il segretario di stato americano Antony...

"Al popolo russo: avete diritto a vivere in pace e con dignità, proprio come gli ucraini. Come chiunque, ovunque". Lo ha scritto in russo in un tweet il segretario di stato americano Antonyrivolgendosi direttamente ai cittadini russi. 26 febbraio 2022Leggi Anche Guerra Russia -, l'ex presidente Petro Poroshenko mostra un kalashnikov alla ...Joe Biden e i suoi consiglieri nel ramo esecutivo del governo (il segretario di Stato Antoni...Roma, 26 feb. (askanews) - 'Al popolo russo: avete diritto a vivere in pace e con dignità, proprio come gli ucraini. Come chiunque, ovunque'. Lo ...Ore 14.29 - Blinken: aiuti militari da 350 milioni di dollari. Gli Stati Uniti autorizzano un nuovo pacchetto di aiuti militari, che comprendono armi letali, per la «difesa dell'Ucraina, mentre gli ...