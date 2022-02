Ucraina, bambina nasce nella metro sotto le bombe. 'È il miracolo di Kiev' (Di sabato 26 febbraio 2022) Una ninna nanna più forte delle bombe. nella metro di Kiev , mentre gli ucraini sono nascosti nei rifugi sotterranei dove passano la notte, il miracolo più bello, quello della vita. Una donna di 23 ... Leggi su leggo (Di sabato 26 febbraio 2022) Una ninna nanna più forte delledi, mentre gli ucraini sono nascosti nei rifugi sotterranei dove passano la notte, ilpiù bello, quello della vita. Una donna di 23 ...

Advertising

siamo_tutti_qui : RT @Nonha_stata: Qualcuno sa se c’è un modo per far partire una bambina dall’Ucraina e farla arrivare qui in Italia? Grazie - Killuminati_73 : RT @francobaietti: SALVINI PUBBLICA VIDEO “BAMBINA UCRAINA IN FUGA”: MA È UNA BAMBINA RUSSA IN FUGA DAI MILITARI UCRAINI ?? - antogenesi : Per le altre creature impropriamente negli hub, invece cosa? Ti ride anche la felpa? Ps: riguardo la bambina, russa… - NemoMCMLXV : RT @cris_cersei: @matteosalvinimi Sì ma non metterci la bandiera ucraina: è una famiglia del Donbass, e la bambina sta partendo rifugiata i… - RonnyBandiera : RT @francobaietti: SALVINI PUBBLICA VIDEO “BAMBINA UCRAINA IN FUGA”: MA È UNA BAMBINA RUSSA IN FUGA DAI MILITARI UCRAINI ?? -