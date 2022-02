Ucraina | Abramovich lascia la presidenza del Chelsea ' Lo faccio per il bene del club'

(Di sabato 26 febbraio 2022) RomanLondra, 26 febbraio 2022 - La guerra di Putin inha spinto il magnate russo Romanre ladel. È stato lui stesso ad annuciare in una nota ...

...dell'da parte delle truppe di Mosca la situazione era se possibile peggiorare, e cominciava a suscitare polemiche anche la sua posizione di proprietario del Chelsea. In pratica ad...RomanLondra, 26 febbraio 2022 - La guerra di Putin inha spinto il magnate russo Romana lasciare la presidenza del Chelsea . È stato lui stesso ad annuciare in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club londinese la sua decisione ...Amico di Putin, affida la gestione agli amministratori della fondazione di beneficenza. Decisiva la guerra a Kiev. Il post della figlia contro lo zar ...Wojciech Szczesny risponde alle domande dei colleghi di Dazn. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com: Hai preso posizione su tutto quello che sta accadendo in Ucraina, considerando ...