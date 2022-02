Ucraina | Abramovich lascia Chelsea ad amministratori club

Advertising

sportface2016 : +++#Chelsea, Roman #Abramovich si è dimesso da presidente a causa del conflitto #Russia-#Ucraina+++ - fattoquotidiano : Sofia Abramovich, la figlia di Roman contro Putin: “Lui vuole la guerra con l’Ucraina, non i russi” - fanpage : Con l'attacco all'Ucraina da parte della Russia di Putin è già iniziato un effetto domino anche nel calcio e tra i… - PaoloBracciale : RT @sportface2016: +++#Chelsea, Roman #Abramovich si è dimesso da presidente a causa del conflitto #Russia-#Ucraina+++ - matteoriso : RT @fanpage: Roman Abramovich rassegna le dimissioni e lascia la presidenza del Chelsea. La decisione del numero uno dei Blues arriva in un… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Abramovich

Romanlascia la presidenza del Chelsea. Lo fa sapere con un comunicato in cui spiega che "durante i miei quasi 20 anni di proprietà del Chelsea, ho sempre considerato il mio ruolo di custode del ......del Chelsea Thomas Tuchel ha ammesso che lui e i suoi giocatori sono preoccupati e distratti dall'" incertezza " per la situazione del patron Romandopo l'invasione della Russia in...ABRAMOVICH CHELSEA – Roman Abramovich ha lasciato la presidenza del Chelsea. Lo ha comunicato lo stesso imprenditore russo con un comunicato emanato attraverso i canali ufficiali del club londinese.Nessun riferimento alla guerra in Ucraina, ma è evidente che il motivo sia quello ... L’immenso patrimonio di Abramovich ancora non è stato toccato, anche se in molti tra i parlamentari chiedono ...