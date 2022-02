UAE Tour 2022 | tappa di oggi Al Ain-Jebel Hafeet | percorso | programma | orari | tv | favoriti

(Di sabato 26 febbraio 2022) Settima ed ultima frazione per l’UAE. Inla Al Ain-conclusiva della corsa a tappe emiratina: andiamo a scoprire nel dettaglio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’UAEDALLE 10.00Secondo ed ultimo arrivo in salita al termine di una frazione che vede in148 chilometri. La prima parte sarà tutta pianeggiante, ovviamente, poi l’ascesa di 10,9 chilometri al 6,7 % di pendenza media. Non un’ascesa invalicabile, ma in ogni caso dura se affrontata a ritmi alti.o di partenza: 9:50 (ora italiana)o previsto ...

DAZN, Sky Go, NOW Tv (a partire dalle 11:50) Diretta testuale: OA Sport (a partire dalle 10:00) FAVORITI L'attesa è ovviamente per Tadej Pogacar (Emirates), pronto a chiudere i conti in chiave ... Si conclude oggi l'Uae Tour che ha visto tra i protagonisti il pavullese Luca Covili,mentre in Italia scatta la stagione su strada per elite ed under 23. Il portacolori della Bardiani Csf si è messo ... Settima ed ultima frazione per l'UAE Tour 2022. In programma oggi la Al Ain-Jebel Hafeet, tappa conclusiva della corsa a tappe emiratina: andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, programma e ...