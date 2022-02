UAE Tour 2022: Tadej Pogacar imbattibile anche a Jebel Hafeet. Vittoria e classifica finale per lo sloveno (Di sabato 26 febbraio 2022) Un vero e proprio padrone per l’UAE Tour 2022. Tadej Pogacar era il grande favorito della vigilia ed ha dominato in lungo e in largo sulle strade di casa della propria squadra, la UAE Emirates. Lo sloveno in salita lascia le briciole agli avversari, trionfa a Jebel Hafeet e si porta a casa la classifica generale, bissando il successo del 2021. Sette gli attaccanti della prima ora in questa settima e conclusiva frazione: Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix), Clement Davy (Groupama-FDJ), Daryl Impey (Israel-Premier Tech), Michael Schwarzmann (Lotto-Soudal), Michael Morkov (Quick Step-Alpha Vinyl), Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco) e Joris Nieuwenhuis (Team DSM). Il gruppo ovviamente non ha lasciato spazio, con la voglia di andare a giocarsi il successo ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Un vero e proprio padrone per l’UAEera il grande favorito della vigilia ed ha dominato in lungo e in largo sulle strade di casa della propria squadra, la UAE Emirates. Loin salita lascia le briciole agli avversari, trionfa ae si porta a casa lagenerale, bissando il successo del 2021. Sette gli attaccanti della prima ora in questa settima e conclusiva frazione: Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix), Clement Davy (Groupama-FDJ), Daryl Impey (Israel-Premier Tech), Michael Schwarzmann (Lotto-Soudal), Michael Morkov (Quick Step-Alpha Vinyl), Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco) e Joris Nieuwenhuis (Team DSM). Il gruppo ovviamente non ha lasciato spazio, con la voglia di andare a giocarsi il successo ...

