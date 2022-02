Tv Talk | ospiti e anticipazioni puntata di sabato 26 febbraio 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 febbraio 2022) Tv, contrariamente a molti altri programmi che in questi giorni sono stati annullati o riprogrammati a causa del gravissimo conflitto scoppiato tra Russia e Ucraina, andrà regolarmente in onda. Il programma condotto dal giornalista Massimo Bernardini, secondo quanto comunicato attraverso i profili ufficiali Rai, sarà trasmesso come da programmazione e oggi 26andrà in onda in diretta con unaspeciale che parlerà proprio della guerra e della crisi in atto nell’Est Europa. TVspeciale in diretta26Ladi oggi dello show-magazine in onda su Rai 3 alle 15:00 sarà quindi come annunciato in diretta. Per discutere della drammatica situazione che si sta vivendo a Kiev e in tutta l’Ucraina ci saranno ...