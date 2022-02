Tutti pazzi per il vinile | ecco dove trovare i vostri dischi a Roma

(Di sabato 26 febbraio 2022). Erano spariti. Uccisi dai cd. E nei negozi non si trovavano più. Qualche triste scaffale, per pochi intimi. Ora invece è il loro trionfo. Iinsono rinati superando i cd, per vedersela ad armi pari con la musica “liquida”, quella smaterializzata, che si ascolta in streaming, su Spotify o altre piattaforme come Apple Music e Tidal. Un passo indietro gli Mp3. Anche ailè tornato alla ribalta da una decina d’anni, ma è solo da un paio che è esplosa la vinil-mania, che sconfina nella moda e nelle tendenze. E gli appassionati sono come una piccola tribù metropolitana che si sposta seguendo gli itinerari di nuove e antiche aperture. La Discoteca Laziale, per esempio, è sempre un punto di riferimento, anche perché qui si organizzano incontri con gli artisti, molto gettonati ...

