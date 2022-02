Tutti i film di Batman da rivedere per prepararsi a The Batman (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo una lunga attesa, The Batman sta per approdare al cinema: il film con Robert Pattinson nei panni, anzi, nell’armatura e mantello del Cavaliere Nero sarà in sala dal 3 marzo. Esattamente trentatré anni dopo la sua prima apparizione cinematografica: ideato nel 1939 da Bob Kane e Bill Finger, il personaggio della DC Comics è stato protagonista di 9 film, che comprendono i due diretti da Tim Burton, gli altri due diretti da Joel Schumacher, i tre capitoli firmati Christopher Nolan e le due versioni di Justice League di Zack Snyder. Batman, Tutti i film Era infatti il 1989 quando il regista dal gusto visionario e gotico Tim Burton porta al cinema Batman, che vede ... Leggi su gqitalia (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo una lunga attesa, Thesta per approdare al cinema: ilcon Robert Pattinson nei panni, anzi, nell’armatura e mantello del Cavaliere Nero sarà in sala dal 3 marzo. Esattamente trentatré anni dopo la sua prima apparizione cinematografica: ideato nel 1939 da Bob Kane e Bill Finger, il personaggio della DC Comics è stato protagonista di 9, che comprendono i due diretti da Tim Burton, gli altri due diretti da Joel Schumacher, i tre capitoli firmati Christopher Nolan e le due versioni di Justice League di Zack Snyder.Era infatti il 1989 quando il regista dal gusto visionario e gotico Tim Burton porta al cinema, che vede ...

