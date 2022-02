Tumore alla prostata: l’Ospedale San Carlo di Nancy premiato come centro specializzato nel trattamento della patologia (Di sabato 26 febbraio 2022) L’ Ospedale San Carlo di Nancy a Roma è tra i centri multidisciplinari premiati con il Bollino Azzurro (2022-2023), importante riconoscimento di Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, assegnato agli ospedali che adottano un approccio interdisciplinare nei percorsi diagnostici e terapeutici dedicati alle persone con Tumore alla prostata. Si tratta della prima edizione di questo bando nazionale, e il primo riconoscimento tra quelli promossi da Fondazione Onda che ha come oggetto la salute dell’uomo. In Italia le nuove diagnosi di Tumore prostatico sono circa 36.000 ogni anno su un totale di circa 564.000 uomini affetti da Tumore della prostata, pari ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 26 febbraio 2022) L’ Ospedale Sandia Roma è tra i centri multidisciplinari premiati con il Bollino Azzurro (2022-2023), importante riconoscimento di Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salutedonna e di genere, assegnato agli ospedali che adottano un approccio interdisciplinare nei percorsi diagnostici e terapeutici dedicati alle persone con. Si trattaprima edizione di questo bando nazionale, e il primo riconoscimento tra quelli promossi da Fondazione Onda che haoggetto la salute dell’uomo. In Italia le nuove diagnosi diprostatico sono circa 36.000 ogni anno su un totale di circa 564.000 uomini affetti da, pari ...

