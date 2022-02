Truppe russe all’attacco di Kiev. Zelensky guida la resistenza: “Difenderemo la nostra patria” (video) (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella notte la guerra è arrivata anche per le strade di Kiev. L’ esercito ucraino in queste ore sta combattendo una battaglia disperata per trattenere l’avanzata delle Truppe russe in più zone della capitale, costringendo gli abitanti di Kiev a cercare riparo tra il suono delle esplosioni e degli spari. “Sono in corso combattimenti attivi nelle strade della nostra città. Per favore, mantieni la calma e sii il più attento possibile!” Lo ha comunicato il ministero dell’Interno ucraino sulla sua pagina Facebook. Il ministero ha invitato i residenti a “nascondersi al chiuso” e mettersi al riparo per evitare lesioni dovute ai frammenti di proiettile. Ha quindi consigliato a chi è a Kiev di “andare immediatamente” al rifugio più vicino se sentivano delle sirene aeree. Pesanti scontri sono ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella notte la guerra è arrivata anche per le strade di. L’ esercito ucraino in queste ore sta combattendo una battaglia disperata per trattenere l’avanzata dellein più zone della capitale, costringendo gli abitanti dia cercare riparo tra il suono delle esplosioni e degli spari. “Sono in corso combattimenti attivi nelle strade dellacittà. Per favore, mantieni la calma e sii il più attento possibile!” Lo ha comunicato il ministero dell’Interno ucraino sulla sua pagina Facebook. Il ministero ha invitato i residenti a “nascondersi al chiuso” e mettersi al riparo per evitare lesioni dovute ai frammenti di proiettile. Ha quindi consigliato a chi è adi “andare immediatamente” al rifugio più vicino se sentivano delle sirene aeree. Pesanti scontri sono ...

