Totti e Ilary, il migliore amico di lui conferma: “Non si sopportano più da tempo, lui sta lasciando casa. Ecco cos’è successo davvero” (Di sabato 26 febbraio 2022) Francesco Totti ha parlato di fake news ma le sue storie Instagram non hanno convinto tutti. E mentre Ilary Blasi preferisce tacere continuano ad emergere dettagli scomodi su questa crisi che sembra più reale che mai. Un amico del Pupone ha rilasciato interessanti dichiarazioni al settimanale Di Più, assicurando che la crisi tra moglie e marito va avanti ormai da tempo e che la separazione sembra inevitabile. “La separazione era nell’aria, per chi li conosce bene non è una grossa sorpresa”, ha fatto sapere la persona vicina a Totti, che ha spiegato che la crisi sarebbe iniziata la scorsa estate e negli ultimi mesi sarebbe degenerata. Secondo l’insider Francesco e Ilary sarebbero da tempo separati in casa e l’ex calciatore sarebbe pronto ad andare via. ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 febbraio 2022) Francescoha parlato di fake news ma le sue storie Instagram non hanno convinto tutti. E mentreBlasi preferisce tacere continuano ad emergere dettagli scomodi su questa crisi che sembra più reale che mai. Undel Pupone ha rilasciato interessanti dichiarazioni al settimanale Di Più, assicurando che la crisi tra moglie e marito va avanti ormai dae che la separazione sembra inevitabile. “La separazione era nell’aria, per chi li conosce bene non è una grossa sorpresa”, ha fatto sapere la persona vicina a, che ha spiegato che la crisi sarebbe iniziata la scorsa estate e negli ultimi mesi sarebbe degenerata. Secondo l’insider Francesco esarebbero daseparati ine l’ex calciatore sarebbe pronto ad andare via. ...

