Totti a C’è posta per te, Il fuggitivo o Blade II? La tv del 26 febbraio (Di sabato 26 febbraio 2022) Per la prima serata in tv, sabato 26 febbraio su RaiUno alle 20.35 andrà in onda una nuova puntata di “Affari Tuoi formato famiglia”, condotto da Amadeus. Ogni puntata sarà suddivisa in due manche di gioco: nella prima giocherà un concorrente accompagnato dai propri parenti che apriranno i pacchi; nella seconda il concorrente sarà un Vip e la vincita sarà devoluta in beneficenza. Avversario dei concorrenti “pacchisti” e contraltare del conduttore sarà, come sempre, il famigerato “Dottore”. Su Canale5 alle 21.25 ci sarà “C’è posta per te”, il people show condotto da Maria De Filippi. Tra gli ospiti annunciati, Francesco Totti. Dopo le voci di crisi con la moglie Ilary Blasi, l’ex Capitano della Roma sarà presente in studio. Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La bambina ... Leggi su bergamonews (Di sabato 26 febbraio 2022) Per la prima serata in tv, sabato 26su RaiUno alle 20.35 andrà in onda una nuova puntata di “Affari Tuoi formato famiglia”, condotto da Amadeus. Ogni puntata sarà suddivisa in due manche di gioco: nella prima giocherà un concorrente accompagnato dai propri parenti che apriranno i pacchi; nella seconda il concorrente sarà un Vip e la vincita sarà devoluta in beneficenza. Avversario dei concorrenti “pacchisti” e contraltare del conduttore sarà, come sempre, il famigerato “Dottore”. Su Canale5 alle 21.25 ci sarà “C’èper te”, il people show condotto da Maria De Filippi. Tra gli ospiti annunciati, Francesco. Dopo le voci di crisi con la moglie Ilary Blasi, l’ex Capitano della Roma sarà presente in studio. Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La bambina ...

Advertising

adaalighi : RT @ilvocio: Ilary e Totti si separano, ma poi c'è la smentita. Berlusconi si risposa, ma i parenti dicono no. Almeno tu, Rocco tieni duro… - AlessioConti__ : @italy983 @pietrocaleo @SalvoOlivo Ora c'è 'Francesco Totti' - infoitcultura : Totti, l’ex capitano della Roma sabato ospite a “C’è posta per te” - infoitcultura : Totti ospite a C'è posta per te: la prima volta in tv dopo la presunta crisi dalla moglie Ilary Blasi - infoitcultura : Francesco Totti a C'è posta per te: le voci di rottura con Ilary Blasi e un clamoroso epilogo (in tv) -

Ultime Notizie dalla rete : Totti C’è Completo: nel 2022 i mondiali in Italia. Tutto quello che c’è da sapere sulla disciplina equestre più spettac… La Repubblica