Torino | pattuglia tricolore nel main draw

Advertising

iopunto67 : RT @nunzia0: TORINO - Non hai la mascherina? Ti becchi una testata. Oltretutto dall’unico della pattuglia che ne era anche lui sprovvisto.… - CorriereAlbaBra : Nel tardo pomeriggio del 17 febbraio presso il casello autostradale di Millesimo della A6, una pattuglia della Sott… - riccio_m : Io multerei la pattuglia per abuso di potere - AntonioSpadafo4 : RT @giusmo1: Lupi di pattuglia sui sentieri: i video eccezionali delle fototrappole nel Parco Alpi Cozie - romi_andrio : RT @giusmo1: Lupi di pattuglia sui sentieri: i video eccezionali delle fototrappole nel Parco Alpi Cozie -

Ultime Notizie dalla rete : Torino pattuglia

FIT

Nella serata di ieri - 25 febbraio - alle ore 21.30 unadipendente dell'aliquota radiomobile della Compagnia carabinieri di Cairo Montenotte, ... C., nato anel 1960, residente a ...... unadell'Ufficio Prevenzione Generale in servizio di controllo del territorio nota un soggetto straniero sotto i portici di via Nizza che, alla vista della, fa cadere qualcosa ...I poliziotti lo fermano: si tratta di un cittadino ventinovenne di nazionalità gambiano, privo di documenti di identificazione ed irregolare sul territorio nazionale ...Lo scorso lunedì sera, una pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale in servizio di controllo del territorio nota un soggetto straniero sotto i portici di via Nizza che, alla vista della pattuglia,.