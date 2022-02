Torino-Cagliari, Mazzarri: “Dobbiamo essere più cinici e cattivi” (Di sabato 26 febbraio 2022) Il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, ha parlato in conferenza stampa vista della gara contro il Torino di domani. Ecco le sue parole: “Come sta Nandez? Ritorno al Grande Torino? Nahitan purtroppo non è sulla via della guarigione. Sta facendo un lavoro a parte, spero di averlo al più presto. Sul resto dico che sono talmente concentrato sulla causa Cagliari che ogni partita la preparo per caricare al meglio i miei ragazzi. Poi quando sarò allo stadio si vedrà, ma ora devo far capire ai miei ragazzi che domani affronteremo una squadra che va a mille, forse la migliore a livello atletico, questo è il mio vero pensiero. Poi le emozioni le vedrò sul momento. Juric?”Conoscendo il modo di pensare di Juric e il suo modo di allenare, per loro la mancanza di vittorie sarà una carica in più. Noi dovremo ... Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Il tecnico del, Walter, ha parlato in conferenza stampa vista della gara contro ildi domani. Ecco le sue parole: “Come sta Nandez? Ritorno al Grande? Nahitan purtroppo non è sulla via della guarigione. Sta facendo un lavoro a parte, spero di averlo al più presto. Sul resto dico che sono talmente concentrato sulla causache ogni partita la preparo per caricare al meglio i miei ragazzi. Poi quando sarò allo stadio si vedrà, ma ora devo far capire ai miei ragazzi che domani affronteremo una squadra che va a mille, forse la migliore a livello atletico, questo è il mio vero pensiero. Poi le emozioni le vedrò sul momento. Juric?”Conoscendo il modo di pensare di Juric e il suo modo di allenare, per loro la mancanza di vittorie sarà una carica in più. Noi dovremo ...

