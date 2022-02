Tiro a volo e tiro a segno: gli Europei 2022 non si terranno a Mosca. Si candida l’Italia? (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo lo scoppio del conflitto fra Ucraina e Russia, anche il mondo del tiro a volo e del tiro a segno si muove. Con uno statement pubblicato sui canali social dell’ISSF, il presidente Vladimir Lisin – di nazionalità russa e presidente anche dell’European Shooting Confederation – ha reso noto che gli Europei di tiro a volo e tiro a segno (specialità a fuoco), in programma dal 15 al 30 agosto 2022 a Mosca verranno spostati di sede. “Sono molto coinvolto in quello che sta succedendo – ha scritto Lisin – e capisco che non tutti gli atleti potrebbero partecipare agli Europei di tiro a ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo lo scoppio del conflitto fra Ucraina e Russia, anche il mondo dele delsi muove. Con uno statement pubblicato sui canali social dell’ISSF, il presidente Vladimir Lisin – di nazionalità russa e presidente anche dell’European Shooting Confederation – ha reso noto che glidi(specialità a fuoco), in programma dal 15 al 30 agostoverranno spostati di sede. “Sono molto coinvolto in quello che sta succedendo – ha scritto Lisin – e capisco che non tutti gli atleti potrebbero partecipare aglidia ...

