Tina Milano, chi è la compagna di Beppe Signori: età, lavoro, figli, vita privata, Instagram

Come ogni weekend l'appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di oggi, oltre ad Ana Mena, Robert Pattinson e Maria Grazia Cucinotta, anche un'icona del calcio italiano, Beppe Signori. Ma conosciamo meglio l'attuale compagna, Tina Milano.

Chi è Tina Milano: carriera e film

Tina Milano è nata a Teora, in provincia di Avellino, il 7 febbraio del 1976 ed è una nota attrice. Fin da piccola ha partecipato a telepromozioni, videoclip sul piccolo schermo, poi ha lavorato come modella. Dopo il diploma in recitazione, ha frequentato vari corsi ed è molto attiva in teatro, da sempre sua grande passione.

